Inarijärveen pudonneet meteoriitit jäänevät iäksi järven pohjaan – Jää on liian heikko, jotta sinne voisi lähteä avantoja etsimään

Kotimaa

Inarijärveen pudonneet meteoriitit jäänevät iäksi järven pohjaan – Jää on liian heikko, jotta sinne voisi läht

Inarijärveen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ulkopaikkakuntalaisille

Meteorin

HS kertoi