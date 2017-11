Kotimaa

Sote-uudistus on täynnä suden­kuoppia, sanoo professori Jussi Huttunen – Riskejä ovat verorahojen hassaus, pom

Sote-uudistus

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Eläkkeellä

Nykyiselle

Sote-uudistuksen

Yksi

Uudistuksen

Yksi

Vielä

Vaikka