Kotimaa

Satoja kiloja nuuskaa salakuljetettiin kävellen Suomeen

Tulli

Käytännössä

Tullin

kertoo seuranneensa kevään ja kesän 2017 aikana pitkään jatkunutta nuuskan laitonta maahantuontia. Salakuljetettu nuuska myytiin internetin avulla eteen päin.Esitutkinnan mukaan Torniossa asuva mies toi nuuskaa Suomeen Ruotsin puolelta Haaparannasta. Hakumatkat hän teki pääasiassa kävellen, tulli tiedottaa.mies näyttää tullin mukaan myyneen nuuskaa internetin välityksellä ostajille eri puolilla maata, ja hakeneen vasta sen jälkeen tarvittavat nuuskat Ruotsin puolelta Suomeen postitettavaksi ostajille.Miehen epäillään tuoneen laittomasti maahan yli 440 kiloa nuuskaa. Tullin mukaan salakuljetuksella on vältetty valmisteveroja yli 160 000 euroa.esitutkinnassa tapausta on tutkittu törkeänä veropetoksena ja salakuljetuksena. Lisäksi tutkinnan yhteydessä on paljastunut huumausainerikos kannabiksen kasvattamista. Tapaus siirtyy Lapin syyttäjävirastoon syyteharkintaan vuoden 2017 loppuun mennessä.