Lasten juhlajuomapulloja pois myynnistä – lasipullot voivat rikkoutua käymisen vuoksi

Mansikanmakuisessa

Kuluttajia

lasten juhlajuomassa on havaittu käymistä, mikä voi johtaa lasisen pullon rikkoutumiseen, varoittaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.Alfmix oy on ilmoittanut poistavansa kyseisen juoman myynnistä. Värikkään pullon kyljessä lukee ”Robby Bubble”.Takaisinveto koskee sellaisia tuote-eriä, joiden erätunnus on L263 7 1700889 tai L264 7 1700889. Tuote-erien parasta ennen -päiväys on 31. maaliskuuta 2020.pyydetään jättämään kyseiset pullot avaamatta ja olemaan juomatta niiden sisältöä.Alfmix kehottaa kuluttajia pakkaamaan pullot varovasti muovipussiin, sulkemaan pussin huolellisesti ja pistämään sen kierrätykseen kelpaamattomien roskien säilöön.Vaihtoehtoisesti tuotteen voi palauttaa ostopaikkaan. Jatko-ohjeita saa Alfmixin kuluttajapalvelusta. Ostos luvataan hyvittää.Alfmixin kuluttajapalvelun sähköpostiosoite on info@robby-bubble.fi (englanniksi) tai info@alfmix.fi.