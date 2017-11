Nuijamaan rajanylityspaikan ruuhkat johtaneet vaarallisiin tilanteisiin – autojonon ohi yritetään ”innovatiivisin ratkaisuin”

Kotimaa

rajanylityspaikkojen kautta kulkeneiden määrä on kuluvan vuoden aikana kasvanut yhdeksän prosenttia verrattuna viime vuoteen, kertoo Kaakkois-Suomen rajavartiosto tiedotteessa.Suomalaisten rajanylittäjien määrä on pienentynyt ja venäläisten sen sijaan kasvanut erityisesti Nuijamaalla ja Imatralla.Vaalimaalla suomalaisia on kulkenut entistä selkeästi vähemmän. Venäläisten määrä on pysynyt lähes ennallaan. Sen sijaan yhä useampi aasialainen kulkee Vaalimaan kautta rajan yli.mukaan erityisesti Nuijamaalle on ajoittain muodostunut niin pitkiä jonoja, ettei rajatarkistuksia ole ehditty tehdä ruuhkien tahdissa.Pitkät jonot ovat houkutelleet muutamat autoilijat käyttämään rajavartioston mukaan ”varsin innovatiivisia ratkaisuja” eteenpäin pääsemiseksi. Yksi tällainen tapa on ollut koukata jonon ohi pientareen kautta.Rajavartiosto toivookin matkaajien ottavan huomioon liikenneturvallisuuden rajanylityspaikoilla. Lisäksi se muistuttaa, että valtakunnanrajan ylittäminen jalkaisin on kiellettyä myös rajanylityspaikan alueella.