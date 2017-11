Kotimaa

Tienpinnat voivat olla aamulla jäisiä maan etelä- ja keskiosassa

eteläpuolella on matalapaine ja tiistaina sää on pilvistä ja paikoin satelee lunta.Pääkaupunkiseudulla aamu on pilvinen ja paikalliset lumisateet ovat mahdollisia, päivän kuluessa voi sataa myös räntää.Lämpötila on nollan tuntumassa, päivällä hieman suojan puolella.Paikallisia lumisateita tulee päivän mittaan myös maan itäosassa.Lännessä sää jatkuu enimmäkseen poutaisena ja pilvipeite voi rakoilla.Päivälämpötila on nollan tuntumassa.Maan pohjoisosassa sää on poutaista mutta pilvisyys on runsasta.Illan ja yön kuluessa säässä ei suurempia muutoksia tapahdu.Illan kuluessa lämpötila laskee maan etelä- ja keskiosassa nollan alapuolella ja märät tienpinnat jäätyvät.Pilvisyys on edelleen runsasta ja paikalliset lumisateet mahdollisia maan itäosassa.Pakkanen kiristyy etenkin Lapissa.iltapäivällä pilvipeite rakoilee maan etelä- ja keskiosassa.Lämpötila jää kuitenkin nollaan tai sen alapuolelle.Pohjoisessa pakkasta on paikoin yli viisitoista astetta.sekä Välimeren länsiosassa on laaja korkeapaine, sää on aurinkoista ja poutaista.Brittein saarilta Keski-Euroopan yli itään liikkuu sateita.Pohjois-Euroopassa sekä Venäjällä sää on talvisen kylmää.