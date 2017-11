Idyllinen saarikunta Hailuoto on saamassa vihdoin sillan, mutta osaa asukkaista pelottaa muuttuminen ”Oulun lähiöksi” – ”Jos oululaiset haluavat liittyä Hailuotoon, voimme kuunnella, mitä heillä on tarjota”

Fakta

Valitukset hidastavat



Hailuodon kiinteän yhteyden suunnitelma rakentuu pengertien varaan, koska alueen vedensyvyys jää laajalti alle kolmen metrin.



Nykyiseen lauttaliikenteeseen maan nouseminen tuottaa kuluja. Väylää on ruopattava, jotta siinä voi ylipäätään ajaa.



Liikenne Hailuodon lautoilla on kaksinkertaistunut 1980-luvusta. Samanaikaisesti lauttapaikkojen määrä on kasvanut vain 20:llä.



Hidasteena hankkeessa ovat valitukset. Kolme luonnonsuojelujärjestöä on valittanut suunnitelmista korkeimpaan hallinto-oikeuteen.



Ympäristöministeriön Natura-lausunnossa pengertiellä ei todettu olevan merkittävän kielteisiä vaikutuksia alueen suojelutavoitteisiin.



Rakentamisen pitäisi käynnistyä jo runsaan vuoden päästä, mutta valitukset voivat siirtää aloituspäivää.