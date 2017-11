Naispappeja syrjittiin Suomen suurimmilla kristillisillä festivaaleilla: ei päästetty pitämään messua, miespapit jättivät tervehtimättä

Kotimaa

Naispappeja syrjittiin Suomen suurimmilla kristillisillä festivaaleilla: ei päästetty pitämään messua, miespap

Useat

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

HS:n

Joitain

Seurakuntapastori

Suomen

Sleyn

Turun