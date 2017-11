Kotimaa

Merialueilla tuuli saavuttaa jopa myrskyn voiman

Kaakkoistuuli

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Iltapäivällä

voimistuu jo maan länsiosassa. Lumisateet jäävät silti vielä paikallisiksi.Pääkaupunkiseutu on osa Suomenlahden rannikkoa, jonne voi kaakkoisessa ilmavirtauksessa liikkua mereltä lumikuuroja.Päivälämpötila on nollassa tai aivan rannikolla paikoin vähän nollan yläpuolella.Idässä ja maan keskiosassa tulee aamulla lumisateita, jotka päivän mittaan lakkaavat.Lännessä on pilvistä ja illasta alkaen voimistuu kaakkoistuuli.Pohjoisessa on pilvipoutaa.Kylmintä on aivan pohjoisessa pilvipeitteen rakoillessa, Utsjoella pakkasta on jopa parikymmentä astetta.Yöllä lännestä lähestyy kaakkoistuulen voimistuessa sadealue, joka aamulla leviää maan länsiosaan, etenkin jo länsirannikolle.Läntisillä ja lounaisilla merialueilla tuuli saavuttaa jopa myrskyn voiman.Iltapäivällä pääosin lumisade kattaa maan länsiosan ja leviää edelleen itään ja pohjoiseen.Lännessä sade on lounaasta alkaen räntää ja vettä, vähitellen sataa lähinnä tihkua.Tihkusade voi olla jäätävää siellä, missä tienpinnan lämpötila on samanaikaisesti pakkasella.Skandinavian eteläosasta Puolaan ulottuu sadealue, joka on matkalla kohti Suomea.Brittein saarille leviää lännestä sateita.Välimerellä on korkeapaine.