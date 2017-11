Matti Känkänen on tehnyt arkun yli sadalletuhannelle suomalaiselle – ”Ennen oli tehtaalla kiirettä keväisin, kun kesää odottaneet ihmiset kuolivat”

Fakta

Viime vuonna kuoli yli 53 000 ihmistä



Tilastokeskuksen mukaan Suomessa kuoli viime vuonna 53 923 ihmistä. Kuolleiden määrä on kasvanut tasaisesti. Vuonna 2006 kuolleita oli 48 065.



Suomalaiset kuolevat huomattavasti vanhempina kuin aiemmin. Viime vuonna mediaanikuolinikä oli miehillä 77,2 ja naisilla 85,4 vuotta. Vastaavat mediaanikuoliniät olivat vuonna 1980 miehillä 68,2 ja naisilla 75,4 vuotta.



Suomessa on lähes 30 krematoriota. Niissä on tuhkattu jo yli puoli miljoonaa vainajaa. Viime vuonna vainajia tuhkattiin yli 27 000.



Tuhkaus on yleisintä Etelä-Suomessa. Helsingissä kuoli viime vuonna lähes 5 000 ihmistä, joista yli 84 prosenttia tuhkattiin.