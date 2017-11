Kotimaa

Nelostie poikki Viitasaarella – kaksi rekkaa kolaroinut

Kaksi rekkaa on kolaroinut aamulla Viitasaaren Ilmolahdella, tiedottaa Sisä-Suomen poliisi.



Nelostie on poikki, ja henkilöautoliikenne ohjataan kiertotielle Ilmolahden kautta.



STT:n mukaan onnettomuudessa ei loukkaantunut kukaan. Elintarvikerekasta on levinnyt tavaraa tielle.



Raskasta liikennettä ei poliisin mukaan ohjata kiertotielle liukkauden takia.







Uutinen päivittyy.