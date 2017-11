Suomalaiset sikailevat Nuijamaan autojonoissa: kiilaavat venäläisten ohi pientareen kautta – ”Venäläinen on helpompi lähteä ohittamaan”

Kotimaa

Suomalaiset sikailevat Nuijamaan autojonoissa: kiilaavat venäläisten ohi pientareen kautta – ”Venäläinen on he

Röyhkeät

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Fronseliuksen

Kaakkois-Suomen

Rajaliikenne