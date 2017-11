Kotimaa

Talvimyrsky lähestyy – ajokeli muuttumassa erittäin huonoksi

Talvimyrsky

Perjantaina

Suomeen

Perjantaina lumisateineen lähestyy Suomea lännestä, ajokeli muuttuu erittäin huonoksi.Pääkaupunkiseudulla aamu on enimmäkseen poutainen, kaakkoistuuli voimistuu navakaksi.Päivän mittaan lännestä saapuu lumisateita jotka muuttuvat vesi- ja tihkusateiksi sään lauhtuessa suojan puolelle.Maan länsiosassa sataa lunta yleisesti jo aamun kuluessa, sateet muuttuvat rannikolla nopeasti vesisateiksi.Iltapäivän ja illan kuluessa lunta alkaa vähitellen sadella myös maan itäosassa.Pohjoisessa aamu on poutainen ja Lapissa osin selkeä, selkeillä alueilla pakkanen on kireää.Iltaa kohti lännestä leviää runsastuvia lumisateita, samalla pakkanen heikkenee.Illan ja perjantaiyön kuluessa lumipyry liikkuu hitaasti maan keski- ja pohjoisosan yli itään.Lapissa lunta kertyy paikoin jopa kolmekymmentä senttiä, maan keskiosassakin reilut kymmenen senttiä.päivällä lunta satelee vielä Lapissa ja Koillismaalla.Muualla maan itä- ja pohjoisosassa tulee paikoin tihkua sään lauhtuessa.Lännessä päivä on poutainen.lumisateet tuonut laaja matalapaine kattaa lähes koko Pohjois-Euroopan, sateita yltää Ranskasta sekä Brittein saarilta Fennoskandiaan sekä Baltiaan.Etelä-Eurooppa kuuluu korkeapaineeseen.