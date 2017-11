Kotimaa

Jo yli 20 asuntoon murtauduttu Hämeessä – poliisi epäilee ulkomaalaisia ammattirikollisia

Kanta- ja Päijät-Hämeessä

Poliisi

on tullut poliisin tietoon lyhyessä ajassa yhteensä 21 asuntomurtoa ja yksi murron yritys.Rikokset ovat tapahtuneet viime viikon maanantain ja kuluvan viikon torstain välisenä aikana, poliisi kertoo tiedotteessa.Kanta-Hämeen murroista kuusi on tehty Riihimäellä, kaksi Tammelassa, kaksi Hausjärvellä ja yksi Forssassa, Janakkalassa ja Hämeenlinnassa.Päijät-Hämeen puolella varkaat kävivät neljässä asunnossa Lahdessa, kolmessa Orimattilassa ja yhdessä Hollolassa.Orimattilassa yksi murtoyritys kariutui, kun asukkaat heräsivät ylimääräisiin ääniin.kertoo selvittävänsä, liittyvätkö Hämeen murrot muualla Suomessa ilmi tulleisiin murtoihin.Poliisi arvelee, että ainakin osa murroista on ulkomaalaisten ammattirikollisten tekemiä ja kertoo ottaneensa kiinni muutamia epäiltyjä.Murtojen estämiseksi asunto kannattaa pitää aina asutun näköisenä ja huolehtia kunnollisesta lukituksesta, poliisi neuvoo.”Monia asuntomurtoja edeltää jonkinlainen asukkaiden ja heidän tapojensa tarkkailu, joten poliisille kannattaa ilmoittaa asuinalueilla liikkuvista epäilyttävistä kulkijoista tai ajoneuvoista”, tiedotteessa todetaan.