Pääsotaharjoitus tuo ensi viikolla tuhansia sotilaita pää­kaupunki­seudulle – Hornetit näkyvät asutus­keskuksi

on parhaillaan käynnissä vilkas harjoituskausi ympäri Suomea. Samaan aikaan armeija valmistautuu pian alkavaan vuoden pääsotaharjoitukseen.Ensi maanantaina alkavassa pääsotaharjoituksessa eli Uusimaa 17:ssä harjoitellaan Helsingin, pääkaupunkiseudun ja Suomen etelärannikon puolustamista. Siihen osallistuu lähes 10 000 sotilasta ja siviiliä.Vertailun vuoksi esimerkiksi Ruotsin syyskuussa järjestämässä Ruotsin mitassa poikkeuksellisen suuressa monikansallisessa Aurora-harjoituksessa oli noin 20 000 sotilasta.Uusimaa-harjoitukseen tulee joukkoja kaikista puolustushaaroista ja Rajavartiolaitoksesta. Lisäksi mukana ovat poliisi, Tulli, Säteilyturvakeskus, Liikenteen turvallisuusvirasto, Vuosaaren satama ja Helsingin pelastuslaitos.Harjoitusjoukkoja näkyy Helsingissä muun muassa Laajasalossa ja Vuosaaressa sekä Espoossa, Vantaalla, Keski-Uudellamaalla, Kirkkonummella, Porvoossa, Sipoossa ja Siuntiossa.tulee joukkoja muun muassa Kaartin jääkärirykmentistä, Karjalan prikaatista, Panssariprikaatista, Porin prikaatista ja Utin jääkärirykmentistä. Ne tuovat mukanaan pääkaupunkiseudulle tuoreimpia Leopard-panssarivaunuja, ruotsalaisvalmisteisia rynnäkköpanssarivaunuja ja panssaroituja miehistönkuljetusajoneuvoja.Merivoimista harjoituksessa ovat mukana kaikki tärkeimmät alusluokat, kuten miinalaivat, miinalautat, miinantorjunta-alukset ja molemmat ohjusveneluokat. Lisäksi Merivoimien harjoitusjoukkoihin kuuluu rannikkojoukkoja, erikoisjoukkoja ja meritorjuntapattereita.Ilmavoimista harjoitukseen osallistuu Hornet-hävittäjiä, Hawk-suihkuharjoituskoneita sekä yhteys- ja kuljetuskoneita. Ne näkyvät ja kuuluvat ensi viikolla myös asutuskeskusten yläpuolella pääkaupunkiseudulla.on parhaillaan käynnissä useita eri kokoisia sotaharjoituksia. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla harjoittelee parhaillaan jo lähes 500 sotilasta Kaartin jääkärirykmentin Kettu 2 -harjoituksessa.Suurin käynnissä oleva harjoitus on perjantaina päättyvä Maavoimien tulenkäyttöharjoitus Pohjoinen 17. Rovajärvellä pidettävään harjoitukseen osallistuu noin 4 400 sotilasta ja 1 200 ajoneuvoa. Mukana on myös ruotsalaisia ja norjalaisia sotilaita.Myös Lohtajalla on käynnissä suurehko noin 1 500 sotilaan ilmatorjuntaharjoitus. Sen kovapanosammunnat järjestettiin viime viikolla. Torstaina päättyvässä harjoituksessa on nyt käynnissä taisteluvaihe, jossa ei ammuta kovilla panoksilla.