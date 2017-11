Kotimaa

Pääkaupunkiseudulla on märkää ja lämmintä

kuuluu matalapaineeseen ja pohjoisessa pyryttää lunta, etelämpänä vesisateet vähenevät.Pääkaupunkiseudulla tulee aamun kuluessa vesikuuroja.Päivällä sää poutaantuu mutta on edelleen pilvistä ja etelätuulista.Sää on hyvin lauhaa, lämpötila on seitsemässä asteessa.Maan länsiosassa sää poutaantuu aamulla ja myös pilvipeite voi rakoilla.Idässä satelee vielä päivän mittaan paikoin vettä tai räntää, Pohjois-Karjalassa myös lunta.Maan pohjoisosassa tulee yleisesti lumisateita, Oulun seudulla sekä Meri-Lapissa sataa myös vettä.Päivän mittaan sateet liikkuvat koilliseen ja niiden jälkipuolella sää lauhtuu.Lapissa lumi- tai räntäsateita tulee vielä illan sekä perjantaiyön kuluessa.Uusi vesisadelue lähestyy Suomea lounaasta, sateet leviävät lauantaiaamuksi maan etelä- ja itäosaan.Idässä sade tulee osin lumena.päivällä sää on maan etelä- ja länsiosassa poutaista ja aurinkokin näyttäytyy.Maan itäosassa, Kainuussa sekä Koillismaalla satelee paikoin räntää tai lunta.Lapissa lumisateet jäävät vähäisiksi.kuuluu laajaan matalapaineeseen jonka sateita yltää Espanjasta ja Ranskasta Keski-Eurooppaan sekä Fennoskandiaan.Välimerellä sää on poutaista.