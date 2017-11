Vanhusten suut ovat kehnoimmassa kunnossa – ne pitäisi hoitaa, koska suusta voi lähteä liikkelle vakavia sairauksia

Kotimaa

Vanhusten suut ovat kehnoimmassa kunnossa – ne pitäisi hoitaa, koska suusta voi lähteä liikkelle vakavia saira

Iäkkäiden

”Bakteeri

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Äskettäin

Puolen

Ikäihmisten