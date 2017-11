Kotimaa

Suomi kyllä huolehtii sairaistaan – paitsi jos he pelaavat rahapelejä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Virkamiehet

Hyvinvointi­valtio ylpeilee kyvyllään huolehtia köyhistä ja sairaista, paitsi kun on kyse rahapeleistä.

Toinen muistion

Rahapelaamisesta