Kotimaa

Lauantaina lämpötila on nollan paikkeilla

Viikonlopun

Sunnuntaina

Brittein

sää on melko lauhaa.Sadealue väistyy pääkaupunkiseudulta aamun kuluessa.Päivällä on poutaa ja pilvipeite rakoilee. Illalla pilvisyys alkaa jälleen lisääntyä.Sadealue liikkuu maan eteläosan yli koilliseen.Jo aamulla lännessä on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee, idässä sataa vielä iltapäivällä vettä tai räntää.Illalla ilma pakastuu selkenevillä paikoilla.Maan itäosasta Koillismaalle sataa päivän kuluessa lunta ja räntää.Paikallisempia lumisateita tulee myös Lapissa ja Oulun seudulla, missä toisaalta pilvipeite voi rakoilla.Päivälämpötila on nollan paikkeilla.Viikonloppuna ilmavirtaus käy etelän ja lounaan väliltä ja sää on melko lauhaa.Lauantaina sadealue väistyy maan itäosasta Suomen itäpuolelle.etelästä saapuu uusi sadealue tuoden varsinkin maan keskiosaan lumisateita.Sunnuntaina kaakosta leviää maan etelä- ja keskiosaan sadealue.Uudellamaalla ja kaakossa sataa pääosin vettä, muuten sade tulee räntänä ja lumena.Maan pohjoisosassa on enimmäkseen pilvipoutaa.saarilla vallitsee viileä ja puuskainen luoteinen ilmavirtaus, viileämpää ilmaa virtaa myös Ranskaan.Lounais-Euroopasta ja Pohjois-Italiasta ulottuu keskiseen Eurooppaan ja edelleen Itämeren eteläosaan pitkä säärintama sateineen.Kreikassa, Balkanin niemimaalla ja Mustanmeren suunnalla on pilvisyydeltään vaihtelevaa poutasäätä.