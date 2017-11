Rakennusalalla olisi huutava pula tekijöistä, mutta moni nuori keskeyttää opinnot – ”Kyseessä on iso kansantaloudellinen asia, koska rakentaminen kannattelee Suomea”

Kotimaa

Rakennusalalla olisi huutava pula tekijöistä, mutta moni nuori keskeyttää opinnot – ”Kyseessä on iso kansantal

Rakennusalalla

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Rakennusalan

Syyn

Rakennusalan

Metropolian

Koulutuspäällikkö

Ammattikorkeakouluista

Opetusministeriön