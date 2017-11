Kotimaa

Pääkaupunkiseudulla sataa ensin vettä – sitten räntää ja lunta

Nyt toistetaan : Pääkaupunkiseudulla sataa ensin vettä – sitten räntää ja lunta

Myös maan keski- ja itäosan yli liikkuu lumisateita. Pohjois-Pohjanmaan länsiosaan sateet eivät yltäne. Lapissa on laajalti pilvistä, mutta lumisateet jäävät hyvin paikallisiksi.



Päivälämpötila on maan keskiosassa lähellä nollaa. Pohjoisessa päivälämpötila on vähän pakkasella. Länsi- ja Pohjois-Lapissa voi olla jopa kymmenen pakkasastetta.



Maanantaina Suomeen leviää lounaasta uusia sateita.