Rintamalla jaetusta muonatupakasta käynnistyi suomalainen kuolemankierre – väsyneenä ja pelokkaana vedetyistä sauhuista alkoi Veikko Peltolankin 57 vuoden riippuvuus

Kotimaa

Rintamalla jaetusta muonatupakasta käynnistyi suomalainen kuolemankierre – väsyneenä ja pelokkaana vedetyistä

Kesällä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Sodan

Suomalaiset

Tupakan

Savuisten

Rintamalta,

Kun

Sotamies yritti vaihtaa harmonikan tupakkaan

Aivan

Kun