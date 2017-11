Nainen iski teräaseen voimalla selkään, irrotettiin vasta keskussairaalassa – Joensuun puukotus syyteharkintaan tapon yrityksenä

Kotimaa

Nainen iski teräaseen voimalla selkään, irrotettiin vasta keskussairaalassa – Joensuun puukotus syyteharkintaa

Joensuun

lokakuinen puukotus on siirtynyt syyteharkintaan. Rikosnimikkeenä on tapon yritys. Rikoksesta epäilty 33-vuotias outokumpulainen nainen vangittiin 5. lokakuuta kolme päivää epäillyn teon jälkeen, ja hän on ollut siitä saakka vangittuna.Tapaus sattui Joensuun Rantakylässä 2. lokakuuta illalla kello 22 jälkeen. Puukotuksen uhrin asunnolle oli kokoontunut seurue, johon myös puukotuksesta epäilty nainen kuului. Illan mittaan nautittiin alkoholia, ja jossain vaiheessa uhri pyysi naista poistumaan. Tämän jälkeen nainen oli lyönyt 37-vuotiasta uhria teräaseella sen verran kovaa, että teräase irrotettiin uhrin selästä vasta keskussairaalassa.Teräase oli peräisin uhrin asunnosta.Nainen ja uhri tunsivat toisensa, mutta heidän välillään ei ollut erityistä suhdetta, poliisi kertoo tiedotteessaan.Poliisi sai tapauksesta tiedon heti tuoreeltaan hätäkeskuksen kautta. Rikoksesta epäilty nainen otettiin kiinni asunnon lähistöltä varsin pian samana iltana.Rikoksesta epäilty 33-vuotias nainen on esitutkinnassa myöntänyt toimineensa kuvatulla tavalla, mutta kiistänyt että hän olisi yrittänyt tappaa asianomistajaa, poliisi kertoo tiedotteessaan.Syyte asiassa on nostettava 15. joulukuuta mennessä.