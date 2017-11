Yksi heistä on kirkon seuraava johtaja – Arkkipiispan vaaliin ilmoittautui kaksi piispaa, ex-piispa, yliopisto-opettaja sekä naispappeutta vastustava lähetysjohtaja

Kotimaa

Yksi heistä on kirkon seuraava johtaja – Arkkipiispan vaaliin ilmoittautui kaksi piispaa, ex-piispa, yliopisto

Suomen evankelisluterilainen kirkon seuraava

arkkipiispa on yksi seuraavista: Porvoon piispa Björn Vikström https://www.hs.fi/haku/?query=bjorn+vikstrom , kansanedustaja Ilkka Kantola https://www.hs.fi/haku/?query=ilkka+kantola , yliopisto-opettaja Heli Inkinen https://www.hs.fi/haku/?query=heli+inkinen , Espoon piispa Tapio Luoma https://www.hs.fi/haku/?query=tapio+luoma tai lähetysjohtaja Ville Auvinen https://www.hs.fi/haku/?query=ville+auvinen HS:n haastattelemien tutkijoiden mukaan vaalissa on kaksi ennakkoon vahvoilla olevaa ehdokasta, piispat Vikström ja Luoma. Arkkipiispanvaalin ehdokasasettelu päättyi maanantaina. Vaalin ensimmäinen äänestyskierros on helmikuussa.”Aika usein edellisissä arkkipiispan vaaleissa arkkipiispa on valittu piispojen keskuudesta. Valitsijat ovat katsoneet, että jos ehdokas on hoitanut aiemmin vastaavanlaista virkaa, sillä on merkitystä”, tutkija Maarit Hytönen https://www.hs.fi/haku/?query=maarit+hytonen Kirkon tutkimuskeskuksesta sanoo.Samoilla linjoilla on dosenttiHelsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.”Toisella ehdokkaana olevalla piipalla on lisäksi isän perintö tukenaan”, Myllykoski sanooBjörn Vikströmin isä on John Vikström https://www.hs.fi/haku/?query=john+vikstrom , joka toimi arkkipiispana vuosina 1982–1998.Kirkkohistorian dosentti Mikko Malkavaara https://www.hs.fi/haku/?query=mikko+malkavaara arvioi, että vaalissa käydään kamppailu kahden kirkon sisäisen suuntauksen välillä.Liberaalia näkemystä kirkosta edustavat Vikströmin lisäksi Inkinen ja Kantola.”Se tarkoittaa laajakantoista avoimuutta kulttuurille ja yhteiskunnalle ja yhteiskunnallisille muutosvoimille”, Malkavaara sanoo.

Espoon hiippakunnan piispa Luoma on vastaavasti konservatiivien suosikki, ja hän onkin profiloitunut maltillisempana kuin muut ehdokkaat, yhtä lukuun ottamatta. Naispappeutta vastustava turkulainen Ville Auvinen työskentelee Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen, (Sley) vs. lähetysjohtajana. Sley on evankelisen herätysliikkeen kattojärjestö.Malkavaara arvioi, että Luoman mahdollisuudet tulla valituksi jo vaalin ensimmäisellä kierroksella tyssäsivät siihen, että Auvinen ilmoitti lähtevänsä mukaan vaaliin.”Auvisen mukaantulo sai aikaan se, että kirkon konservatiivisimmalla ryhmällä on oma ehdokkaansa. Auvinen saa niin paljon ääniä, että Luomalla ei ole mahdollisuutta tulla valituksi suoraan ensimmäisellä kierroksella”, Malkavaara sanoo.

Turkulaiset

Matti Myllykoski pitää todennäköisenä sitä, että uusi arkkipiispa jatkaa edeltäjänsä liberaalilla linjalla.”Kirkossa ollaan sitouduttu moniin periaatteisiin kuten naispappeuteen.”ehdokkaat olivat vahvoilla aiemmissa arkkipiispanvaaleissa. Tämä johtui siitä, että Turun arkkihiippakunnassa annetuilla äänillä oli suuri painoarvo. Elokuun alussa voimaan astunut uusi vaalitapa tasoittaa tilannetta muun maan ehdokkaiden hyväksi.Matti Myllykoski uskoo, että turkulaiselle Kantolalle löytyy joka tapauksessa ääniä.”Kirkossa voidaan kuitenkin vierastaa katkonaista uraa ja sitä, että Kantola on jo valinnut yhteiskunnallisen uran”, Myllykoski arvioi.Kantola toimi Turun piispana vuosina 1998-2005. Hän erosi tehtävästään sen jälkeen, kun hänen avioliiton ulkopuolinen suhteensa nousi julkisuuteen.

Malkavaara arvioi, että Kantolan mahdollisuudet riippuvat siitä, miten tämä onnistuu nostamaan vaaliteemojaan esiin ennen helmikuuta.Neljäs arkkipiispaksi hakeva on myös turkulainen. Heli Inkinen https://www.hs.fi/haku/?query=heli+inkinen toimii organisaation ja johtamisen yliopisto-opettajana Åbo Akademin ekonomian laitoksella.