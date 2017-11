Kotimaa

”Koulun tehtävä ei ole viihdyttää” – OAJ:n Luukkainen on huolissaan pojista, joita ei kiinnosta ponnistelu

Lapsuudenkotiinsa

Poikien

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Biologialle

Yhtenä

Laki

OAJ arvioi