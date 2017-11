Sää jatkuu sateisena ja lauhana

Kotimaa

sää on epävakaista, matalapaine lähestyy Suomea lounaasta, kertoo Forecan sääennuste.Pääkaupunkiseudulla sää on pilvistä ja päivän mittaan satelee ajoittain vettä, iltaa kohti sateet runsastuvat lounaasta alkaen ja muuttuvat räntäsateiksi.Sää on pilvistä myös muualla maan etelä- ja keskiosassa. Paikoin satelee vähän vettä tai räntää, maan länsiosassa sateet runsastuvat iltaa kohti muuttuen samalla lumisateiksi.Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa tulee lumisateita. Lapin länsi- ja pohjoisosassa sää on poutaista ja pilvipeite rakoilee, selkeämmillä alueilla pakkanen on kireää.jatkuu keskiviikkoyönä pilvisenä ja lauhana, heikkoja vesi-, räntä- ja lumisateita tulee edelleen suuressa osassa maata.Keskiviikkona Suomeen virtaa etelästä lauhaa ilmaa. Sateita tulee suuressa osassa maata, Pohjois-Lapissa sää jatkuu poutaisena ja pakkanen on kireää.kuuluu laajaan matalapaineeseen jonka sateita yltää Ranskasta Keski- ja Pohjois-Eurooppaan. Matalapaine tuo mukanaan kylmää ilmaa pohjoisesta ja lämpötilat jäävät alhaisiksi.