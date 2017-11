Kirjat, vihot ja monisteet jyräävät edelleen suomalaisissa kouluissa, paljastaa tuore raportti – joka seitsemäs opettaja kuvailee digiosaamistaan ”heikoksi”

Kotimaa

raportin mukaan peruskoulun opettajien tieto- ja viestintätekniikkataidot ovat parantuneet viime vuodesta. Silti yhä noin joka seitsemäs (14 prosenttia) peruskoulun opettaja kokee digitaaliset taitonsa heikoiksi.Heitä on kuitenkin yhä vähemmän: hallituskauden alussa taitonsa heikoiksi arvioi noin joka viides opettaja.Tiedot selviävät tiistaiaamuna julkaistusta Digiajan peruskoulu -hankkeen väliraportista. Hankkeessa seurataan hallitusohjelman tavoitteiden toteutumista opetuksen digitalisaatiossa. Hankkeessa selvitetään myös peruskoulujen opettajien ja oppilaiden digiosaamista.Rehtoreille, opettajille ja oppilaille tehtiin verkkokysely viime keväänä. Kyselyyn vastasi noin 200 rehtoria, noin 2 000 opettajaa ja noin 26 000 oppilasta.”Koulut ovat jo laatineet digistrategioita, mutta niiden jalkauttaminen henkilöstön keskuuteen ja systemaattinen arviointi ei aina ole riittävää. Myös opettajien sitouttamisessa strategiaan näyttää olevan vielä parannettavaa”, raportin tekijät kuvailevat.Edelleen yli puolet (55 prosenttia) opettajista arvioi, että heillä on työssään perustason tieto- ja viestintätekniikkataidot. Vajaa kolmannes (31 prosenttia) opettajista arvioi tieto- ja viestintätekniikkataitonsa edistyneiksi. Edistyneiden määrä on pysynyt ennallaan.Opettajat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä käytössään olevaan laitteistoon. Noin kolmannes opettajista toivoisi paremmin toimivaa langatonta verkkoa.etenee kouluissa alueellisesti varsin tasaisesti. Eroja löytyy kuitenkin kunnissa koulujen välillä ja kouluissa luokkien välillä. Yksilöiden digiosaamisessa on eroja.”Kuntien sisällä esiintyy suurtakin vaihtelua ja se saattaa aiheuttaa eriarvoistumista koulujen välillä”, raportissa varoitetaan.Digitutorien käyttö on levinnyt jo valtaosaan peruskouluista. Tutoropettajan tehtävänä on edistää opetuksen ja oppimisympäristöjen digitalisaatiota ja auttaa muita opettajia.Yli 70 prosenttia opettajista kertoi jakaneensa tieto- ja viestintäteknologian käyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea toisille.tieto- ja viestintätekninen osaaminen on kohtuullisen hyvää: Oppilaat osaavat käyttää yleisesti käytettäviä sovelluksia ja palveluja sekä koulutyössä että vapaa-ajalla. Oppilailla on puutteita tietokoneiden peruskäyttötaidoissa ja teknistä osaamista vaativissa tehtävissä.Ohjelmointia opettajat ja oppilaat osaavat yhä heikosti.Digitalisaation etenemisestä huolimatta opetuksessa käytetään yhä painettuja opetusmateriaaleja enemmän kuin digitaalisia opetusmateriaaleja.Luokissa käytetään keskimäärin päivittäin perinteisiä oppikirjoja ja vihkoja. Viikoittain ovat käytössä harjoituskirjat ja monisteet. Internetiä käytetään tiedonhakuun keskimäärin viikoittain ja digitaalisia oppimisympäristöjä toisinaan.Erilaisten laitteiden käytössä oppitunneilla on suuria eroja. Eniten tietokoneita – sekä kannettavia että pöytäkoneita – ilmoittavat käyttävänsä Etelä- ja Lounais-Suomen sekä Lapin opettajat: heistä noin kolmannes hyödyntää näitä päivittäin.Itä- sekä Länsi- ja Sisä-Suomen opettajissa taas on eniten (lähes 40 prosenttia) niitä, jotka käyttävät koneita opetuksessa vain toisinaan.