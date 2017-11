Kotimaa

Minikopterilla salakuljetettu tupakkaa yli itärajan – maastosta löytyi kartonkeja, tekijästä ei tietoa

Rajavartiolaitos

tutkii erikoista salakuljetustapausta itärajalla Lappeenrannan Penttilän alueella. Sen mukaan dronea eli yleensä kuvauksissa käytettävää radio-ohjattavaa minikopteria olisi käytetty tupakan salakuljettamiseen Venäjältä Suomeen.Asia tuli Kaakkois-Suomen rajavartiolaitoksen tietoon jo heinäkuun puolivälissä, kun yksityishenkilö kertoi nähneensä, että dronea lennätettiin Venäjältä Suomeen.Rajavartiolaitoksen partion mennessä paikalle selvisi, että havainnon tehneet henkilöt olivat kuvanneet dronen lentämisen noin 200 metrin korkeudella. Kaakkois-Suomen rajavartiosto ryhtyi tutkimaan dronen lennättämistä valtionrajarikoksena ja ilmailurikkomuksena, rajavartiolaitos kertoo tiedotteessaan.Se sai heti tutkinnan alettua samalta alueelta muitakin havaintoja, jotka liittyivät dronen lennättämiseen.eivät jääneet pelkkiin havaintoihin. Myöhemmin samalla viikolla kesällä rajavartiosto löysi Penttilän alueelta metsään pudonneen dronen, johon oli kiinnitetty savukepaketti. Lisäksi samalta alueelta löytyi etsinnöissä kaksi muuta savukepakettia. Jokainen savukepaketti sisälsi 15 savukekartonkia. Rajavartiolaitos takavarikoi dronen ja yhteensä 45 kappaletta savukekartonkeja.Siitä ei ole toistaiseksi tietoa, ketkä lennättämisen takana ovat rajan eri puolilla. Savukkeita on siis salakuljetettu, mutta rikosepäilyyn liittyviä henkilöitä ei ole saatu selville. Savukkeiden salakuljetuksen osalta rikosepäilyn tutkinnasta vastaa Tulli.Tapaus on viranomaisten tietojen mukaan ensimmäinen kerta, kun itärajan yli on lennätetty salakuljetustarkoituksessa miehittämätöntä ilma-alusta tai lennokkia. Muualla Euroopassa on paljastunut vastaavanlaisia tapauksia jo aikaisemmin.Rajavartiolaitos kiinnittää huomiota siihen, että kaikki ilmailu itärajan läheisyydessä olevalla rajoitusalueella on luvanvaraista.