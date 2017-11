Jarmo Pitkänen on koulutukseltaan sekä keittiömestari että keraamikko – ja tarjoilee ruokansa itse tekemistään astioista

Kotimaa

Jarmo Pitkänen on koulutukseltaan sekä keittiömestari että keraamikko – ja tarjoilee ruokansa itse tekemistään

poimii pihapiirinsä pihlajasta marjoja. Ne päätyvät myöhemmin ryydittämään riistaruokia. Vanha rintamamiestalo Kuusamon Vuotungintiellä sai uudet asukkaat vuonna 2001, kun Pitkänen perheineen muutti Helsingistä takaisin synnyinseudulleen Kuusamoon.Vanhaan navettaan rakentui pikku hiljaa keramiikkapaja ja tilausravintola, jonka keittiöön mahtuu jopa 20 kokkia ja ruokasaliin 30 ruokailijaa.”Oma talo, hiukan maata ja metsää, omaa rantaa, lähellä kaupungin keskustaa – eikös tätä voisi kutsua suomalaiseksi unelmaksi”, Pitkänen heittää.Suurempaakin unelmaa Pitkänen elää todeksi. Hän yhdisti kaksi hyvin erilaista ammattiaan kokonaisuudeksi, joka sai nimekseen Studioravintola Tundra.Talvikausi on kiireistä sesonkiaikaa keittiössä, ja kesät mies häärii keramiikkapajassa. Ravintolan annokset Pitkänen kattaa itse suunnittelemilleen astioille.”Käsillä tekeminen on minulle tärkeää, molemmat ammattini ovat käsityöläisammatteja”, Pitkänen sanoo.hän on tottunut tekemään pitkää päivää.”Työaika on pois perheeltä, mutta olen sentään aina samassa pihapiirissä, vaikka olenkin töissä. Täällä koko perheemme pystyy elämään laadukasta elämää”, Pitkänen sanoo.Perheeseen kuuluu vaimo ja viisi tytärtä. Pitkäsen lapsuudenkodissa lapsia oli kuusi. Lapsuudenkoti sijaitsee noin neljänkymmenen kilometrin päässä nykyisestä kodista Sossonniemessä. Malli työntekoon tuli sieltä, kuten myös arvostus luontoa kohtaan.jälkeen Pitkänen lähti Kuusamosta ensin Helsinkiin ja sitten maailmalle. Levottomat jalat ajoivat matkustamaan, hän toteaa.Ennen kaksivuotista kokkikoulua Pitkänen ehti olla töissä oluttehtaalla Ruotsissa. Kokkikoulun työharjoittelujaksoilla hän hakeutui ensin Unkariin ja sitten Kiinaan.”Muutama kuukausi Kiinassa on yksi urani käännekohta. Kiinan ruokamaailman näkeminen oli täysin päräyttävä kokemus.”Työkokemusta Pitkänen hankki muun muassa perinteikkäässä helsinkiläisravintolassa Aleksander Nevskissä ja Havis Amandassa. Yhdeksänkymmentäluvun lama kuitenkin muutti Pitkäsen urasuunnitelmat, ja hän lähti opiskelemaan ammattikorkeakouluun metallimuotoilua.Sen jälkeen olivat vuorossa kera­miikka­opinnot, joissa Pitkä­nen ihastui saveen. ”Koen, että pystyn ilmai­semaan itseäni kera­miikalla. Nyt keraami­kon työni linkittyy luontevasti keittiömestarin ammattiini.”Muotoilukoulutuksen työharjoittelun Pitkänen teki Austra­liassa.”Nyt jälkeenpäin näen, että kipinä Tundraan syntyi jo Australiassa. Tundrassa yhdistyy kaikki maailmalla kokemani. Tajusin myös, että Kuusamoon tarvitaan taidokasta tekemistä.”Kuusamossa Pitkänen työskenteli ensin projektipäällikkönä EU-hankkeessa ennen kuin perusti ravintolansa.elämäntavassaan yrittäjänä Pitkänen hyödyntää jo lapsuudesta tutuksi tullutta luontoa ja kalastusta.”Minulla on metsästyskortti ja haluaisin metsästää enemmän, mutta minulla ei ole siihen vaadittavaa aikaa. Kotimaisemissa jänikset taas pitävät minua lähinnä pilkkanaan, joten ostan riistaa metsästäjiltä. Ostan myös kalaa, vaikka omat katiskat ovat kotijärvessä.”Pitkänen on erikoistunut villi­yrtteihin, joita hän hyödyntää ravintolansa keittiössä: mesiangervoa, väinönputkea, pihasauniota tai eri puiden kerkkiä ja lehtiä.yrittäjänä Koillismaan korvessa vaatii lujaa työtä ja hitusta luovaa hulluutta.Pitkänen toteaa vaatimattomaan tapaansa, ettei keittiömestari-keraamikkona pääse rikastumaan. Tulevaisuuden suunnitelmissa on kuitenkin yrityksen laajentaminen.Tundran ravintolasalin seinällä komeilee arvostettu tunnustus, Paistinkääntäjät ry:n kilvet, jotka Pitkänen sai vuosi sitten.”On hienoa, että kilvet on saatu tänne ’ keskelle ei mitään’ – ja kuitenkin täällä on kaikki, mitä hyvään elämään tarvitsee: ympärillä perhe, upea luonto sekä molemmat rakkaat ammattini.”