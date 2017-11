Kotimaa

Sää jatkuu keskiviikkona sateisena ja lauhana etenkin eteläosassa maata

Etelästä

Pohjoisessa

Euroopassa

leviää Suomeen sateita, kertoo Forecan sääennuste.Keskiviikkona pääkaupunkiseudulla on aamulla vesi- ja räntäsateisinta, kun taas iltapäivällä sateet selvästi vähenevät ja lakkaavat illaksi.Sateisinta on aamulla maan eteläosassa, päivän kuluessa maan keskivaiheilla. Etelässä poutaantuu illaksi, mutta aivan lounaaseen ja länsirannikolle leviää uusia sateita.satelee lunta, mutta Lapissa on pääosin pilvipoutaa. Luoteis-Lapissa on kuitenkin selkeämpää ja sen myötä selvästi muuta maata kylmempää.Torstaiksi eteläkaakosta leviää etenkin maan etelä- ja itäosaan räntä- ja lumisadealue.Iltapäivällä lunta tai räntää sataa maan itäosasta Pohjois-Pohjanmaan tienoille. Lännessä sataa paikallisemmin – pääosin vettä. Pohjois-Lapissa on kireää pakkasta.sateita tulee keskiviikkona iltapäivällä Etelä-Espanjasta Keski-Italiaan sekä edelleen Sloveniaan ja Puolan itäosaan ulottuvalla alueella.