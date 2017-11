Kotimaa

Turun Ruissalon murhan tutkinta valmistui – poliisin mukaan iäkäs mies ampui vaimonsa

Poliisi

on saanut päätökseen elokuussa Turun Ruissalossa tapahtuneen murhan tutkinnan. Poliisin mukaan iäkäs mies oli ensin ampunut vaimonsa ja sen jälkeen itsensä.Tapahtumapaikalta maastosta löydettiin käsiase, jonka tunnistetiedot oli hiottu pois. Aseessa oli ainoastaan miehen dna:ta ja aseeseen sopivia tarvikkeita löytyi miehen asunnolta.Poliisin mukaan kyse oli murhasta, sillä tekoon epäillään liittyneen suunnitelmallisuutta sekä vakaata harkintaa ja tekoa voidaan pitää myös kokonaisuuden osalta törkeänä.Tutkinnan mukaan on todennäköistä, että väkivallanteko on tullut uhrille täytenä yllätyksenä. Naista oli ammuttu niskaan.”Esitutkinnassa tuli ilmi viitteitä siitä, että tekoon liittyvät vaikuttimet saattavat olla terveydellisissä seikoissa”, poliisin tiedotteessa kerrotaan.Koska epäilty on kuollut, juttu ei etene syyteharkintaan.