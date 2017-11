Kotimaa

Kaakosta leviää Suomeen lumisadealue keskiviikkona

Torstaina

Perjantain

Kylmä

aamulla pääkaupunkiseudulla sataa vettä tai räntää, illaksi sää poutaantuu. Kaakkoistuuli on kohtalaista, kertoo Forecan sääennuste.Etelä-Suomessa on aamulla pilvistä. Sateista on idässä, missä sateen olomuoto on lumisinta. Lännessä sataa vain paikoin vettä, sisämaassa myös räntää. Illalla sateet lakkaavat, idässä voi vielä paikoin tulla lunta.Keski-Suomeen saapuu kaakosta aamulla lumisade, Pohjanmaalla on pääosin poutaa. Päivällä lumisade leviää Kainuuseen ja Koillismaalle. Etelä-Lapissa satelee paikoin lunta, Luoteis-Lapissa on osin selkeämpää ja pakkanen kireää. Illalla Keski-Suomessa sää poutaantuu. Kaakosta tuulee kohtalaisesti.vastaisena yönä sää poutaantuu pohjoisessa, mutta etelää lähestyy jälleen lumisade etelästä.Lumisade leviää etelästä maan etelä- ja keskiosaan sekä Kainuuseen idänpuoleisen tuulen voimistuessa.ilmavirtaus vallitsee suuressa osassa Eurooppaa, jatkuvampia ja runsaita sateita tulee Italian eteläosassa ja Balkanilla, myös idässä ja Suomessa.