Tutkijat löysivät kauas kotoaan eksyneen linnun 36 vuotta sitten – nyt he todistivat uuden lintulajin syntyä

Galápagossaarilla

Löydös

Poikaset

Huolimatta

https://www.princeton.edu/news/2017/11/27/study-darwins-finches-reveals-new-species-can-develop-little-two-generations

Isojen