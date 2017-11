Järjestöt vetoavat Kemijoen viimeisen vapaan osuuden puolesta: Uusi voimalaitos Sierilään olisi kuolinisku vaelluskaloille

Kotimaa

Järjestöt vetoavat Kemijoen viimeisen vapaan osuuden puolesta: Uusi voimalaitos Sierilään olisi kuolinisku vae

suomalaisjärjestöä vetoaa Kemijoki-yhtiöön Kemijoen viimeisen luonnontilaisen osuuden puolesta. Ympäristö- ja luontojärjestöt, vapaa-ajankalastajat ja poronhoitajat pelkäävät, että Rovaniemelle suunnitellun Sierilän voimalaitoksen rakentaminen olisi kuolinisku vaelluskaloille ja aiheuttaisi merkittävää vahinkoa elinkeinoille.Kemijoki Oy suunnittelee voimalaitoksen rakentamista Sierilään. Tämä tuli mahdolliseksi korkeimman hallinto-oikeuden toukokuisen päätöksen myötä. Pitkään valmistellun voimalaitoksen rakentamista on voimayhtiön lisäksi ajanut myös Rovaniemen kaupungin johto.Järjestöt vetoavat Kemijoki-yhtiöön, jotta viimeiset kosket ja virtapaikat säästyisivät tuleville sukupolville. WWF ja Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö, Paliskuntain yhdistys, Luonto-Liitto ja Birdlife Suomi ovat kirjelmöineet Kemijoki Oy:n hallitukselle suunnitelmien hyllyttämiseksi.mukaan Sierilä on elintärkeä alueen luonnolle, yrityksille ja asukkaille. Energiataloudelle uuden voimalaitoksen merkitys olisi sen sijaan vähäinen.Järjestöjen mukaan Sierilän voimalaitoksen rakentaminen tarkoittaisi, että koskien paikalle syntyvän patoaltaan alle jäisi monia uhanalaisten lajien esiintymiä. ”Virtakohtien katoaminen olisi kuolinisku esimerkiksi vaellussiialle, taimenelle, jokihelmisimpukalle ja harjukselle. Kalan istutukset eivät korvaa luontaisten kalakantojen menetystä”, järjestöt painottavat kirjelmässään.Voimalaitos aiheuttaisi kirjelmän mukaan ongelmia myös poronhoidolle ja paikallisille asukkaille.”Laidunmaiden pirstoutuminen aiheuttaisi ongelmia alueen poronhoidolle. Patoamisen seurauksena yrittäjät ja maanviljelijät menettäisivät toimeentulonsa, moni jokivartinen rakkaan kotimaisemansa ja tuhannet luonnossa liikkujat tärkeän virkistysalueensa”, kirjelmässä todetaan.on Suomen suurin joki. Sen rakentaminen voimalaitostarpeisiin alkoi sotien jälkeen vuonna 1946. Tuolloin energiantarve oli suuri ja talouspoliittiset edut syrjäyttivät muut edut.Järjestöjen mukaan Kemijoen valjastaminen oli paitsi menetys luonnolle myös suuri kulttuurien trauma: ”Kosket katosivat, maisemia ja viljelysmaita hukkui nousevan veden alle ja taloudellisesti ja kulttuurisesti arvokkaat vaelluskalakannat hävisivät. Paikallisväestö ei saanut ääntään kuuluviin jokirakentamiseen liittyvässä keskustelussa.”hallinto-oikeus (KHO) päätti toukokuussa vuosia kestäneen prosessin ja piti voimassa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja Vaasan hallinto-oikeiden päätökset Sierilän vesivoimalaitoksen rakentamisluvasta.KHO sovelsi päätöksessään vanhaa vesilakia ja arvioi, että ehdottomia luvan myöntämisen esteitä ei hankkeen tiellä ollut. Vuotoksen hankkeen lupa kaatui aikanaan tällaiseen esteeseen.Sierilän kohdalla KHO päätyi tulkintaan, että hankkeen hyödyt ylittävät siitä aiheutuvat yleisiin ja yksityisiin etuihin kohdistuvat haitat.mukaan tulkintaan liittyy ongelmia. Hankkeen ympäristöarvio on tehty 20 vuotta sitten, eikä se sovi nykykriteereihin muun muassa luonnonsuojeluarvojen kodalla.”Tänä päivänä olemme viisaampia: vesivoiman mittavat ympäristöhaitat tunnetaan hyvin, ja historia on näyttänyt, että voimalaitosrakentamisen aluetaloudelliset hyödyt ovat lyhytaikaisia. Sierilän voimalaitos toisi työtä alueelle pääosin rakennusvaiheessa, mutta ympäristön muutokset olisivat pysyviä”, kirjelmässä todetaan.on korostanut, että sekä vesivoima että vaelluskalat mahtuvat samaan jokeen. Yhtiö ei kuitenkaan ole hyväksynyt Lapin ely-keskuksen vaatimusta kalatalousvelvoitteiden ajantasaistamisesta Kemi- ja Iijoissa.Ely-keskus esitti lokakuussa kalatalousvelvoitteisiin muutoksia, jotka edellyttäisivät muun muassa kalateiden rakentamista ainakin viiteen Kemijoen voimalaitokseen sekä miljoonien kalanpoikasten istuttamista Kemijokeen voimayhtiöiden kustannuksella.katkaisevat lohien ja taimenten nousun Kemijokeen. Joen valuma-alueella on yhteensä 21 voimalaitosta, joista 16 on Kemijoki Oy:n omistuksessa.Kemijoki Oy tuottaa noin kolmanneksen Suomen vesivoimalla tuotetusta sähköstä. Vesivoimalla tuotetaan kaikkiaan noin 15 prosenttia Suomen sähköenergiasta.