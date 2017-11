Kotimaa

Lunta voi kertyä paikoin paljonkin perjantaina osassa maata

Maan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Illan

Eurooppa

etelä- ja itäosaan saapuu lumipyry etelästä, kertoo Forecan sääennuste.Pääkaupunkiseudulla lumisateita tulee koko päivän ajan. Lämpötila pysyttelee nollan tuntumassa, kohtalainen koillistuuli tekee säästä kylmää. Illalla lumisateet heikkenevät.Lumisateita leviää aamun kuluessa maan etelä- ja itäosaan, jonkin verran sateita yltää myös Länsi-Suomeen. Länsirannikolla sekä Pohjanmaalla sää jatkuu poutaisena. Idässä lunta kertyy päivän mittaan reilut 10 cm.Maan pohjoisosassa sää on enimmäkseen poutaista. Pilvisyys on runsasta ja pakkanen heikkoa. Pilvipeite rakoilee lähinnä aamulla Pohjois-Lapissa, selkeämmillä alueilla pakkanen on kireää.ja lauantaiyön kuluessa idän lumisateet heikkenevät ja väistyvät itään. Lauantaiksi lännestä saapuu uusia heikkoja lumisateita, sadekertymät jäävät kuitenkin vähäisiksi.Lauantaina iltapäivällä paikalliset heikot lumisateet ovat vielä mahdollisia, suuressa osassa maata päivä on poutainen. Lämpötila kohoaa länsirannikolla vähän plussalle, muualla maassa on heikkoa pakkasta.kuuluu laajaan matalapaineeseen joka on tuonut kylmää ilmaa pohjoisesta aina Välimerelle asti. Runsaimmat sateet osuvat Kaakkois-Euroopasta Venäjälle ulottuvalle alueelle. Atlantilla on korkeapaine ja poutaisinta sää on Länsi-Euroopassa.