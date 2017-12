Upseerioppilas kuoli pimeäammunnoissa Hangossa – Oikeus tuomitsi kaksi Puolustusvoimien työntekijää ja upseerioppilaan, yliluutnantille ehdollista vankeutta

Kotimaa

Upseerioppilas kuoli pimeäammunnoissa Hangossa – Oikeus tuomitsi kaksi Puolustusvoimien työntekijää ja upseeri

Länsi-Uudenmaan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Upseerioppilas

Sen sijaan

Tulitoiminnan

Onnettomuustutkintakeskus