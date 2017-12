Turun parkkimittareista alkoi 1990-luvulla kadota rahaa, epäilyt heräsivät vasta tänä vuonna – Krp epäilee: Työntekijät pakkasivat satojatuhansia euroja pusseihin

Kotimaa

Turun parkkimittareista alkoi 1990-luvulla kadota rahaa, epäilyt heräsivät vasta tänä vuonna – Krp epäilee: Ty

Keskusrikospoliisi

Kaksi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Poliisin

Miten

Poliisin

Rikoslain