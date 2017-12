Kotimaa

Sää poutaantumaan päin lauantaina pääkaupunkiseudulla – sunnuntaina sataa vettä

Lumisateita

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Yöllä

Euroopassa

tulee lauantaina iltapäivällä idässä enää paikoin vähän, pilvipeite rakoilee paikoitellen, kertoo Forecan sääennuste.Pääkaupunkiseudulla satelee varhain aamulla vielä lunta, vähitellen sää pääosin poutaantuu.Maan eteläisessä osassa pilvisyys on runsasta mutta lumisateet vähäisiä ja paikallisia. Suojasäätä on lähinnä rannikolla.Myös pohjoisessa on pilvistä mutta jokseenkin vähäsateista. Illalla Länsi-Lappia jo lähestyy hyvää vauhtia lumisade.kapeahko lumisadealue liikkuu Pohjois-Suomen yli itään. Lauha lounainen ilmavirtaus voimistuu.Sunnuntaipäivän kuluessa maan etelä- ja keskiosan yli itään liikkuu melko ravakka vesisade. Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Koillismaalla sataa räntää ja lunta.on selvästi lumi- ja vesisateisinta Ranskan kaakkoisimmassa osassa, Italian luoteisosassa ja paikoin Italian aivan länsirannikolla.