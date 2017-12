Kotimaa

Vesisateita luvassa koko Etelä-Suomen alueelle

Pääkaupunkiseudulle

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Maanantain

Euroopassa

leviää vesisade lounaasta ja lounaistuuli on voimakasta.Vettä saadaan koko Etelä-Suomen alueella.Illalla poutaantuu ja muuttuu selkeämmäksi, samalla saadaan lisää pakkasta.Keski- ja Pohjois-Suomen eteläosaan leviää jo aamupuolella vesi- ja lumisade lounaasta, päivällä Etelä-Lapissa ja Oulun seudulla poutaa ja selkeämpää, Pohjois-Lapissa tulee lumisateita.Illalla sää muuttuu selkeämmäksi lännestä, lämpötila on nollassa tai vähän pakkasella.vastaisena yönä idässä satelee vielä paikoin vettä tai lunta, muualla maassa on selkeämpää ja sää kylmenee.Maanantaina maan etelä- ja keskiosassa tuulee viimaisesti pohjoisluoteesta.Lumikuuroja tulee etenkin idässä, lännessä on selkeämpää.jatkuu kylmä sää, sateita tulee vetenä ja lumena.