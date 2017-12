Kotimaa

Suomeen virtaa luoteesta kuivaa ja kylmää ilmaa

Maanantaina

Korkeapaine

aamulla maan etelä- ja keskiosassa on pääosin poutaa.Aivan idässä voi vielä sataa vettä tai lunta.Länsi-Lapissa pakkanen kiristyy.Maan länsiosan selkenevillä paikoilla lämpötila on vähän nollan alapuolella.Huomenna Suomeen virtaa luoteesta kuivempaa ilmaa.Iltapäivällä sää on poutainen lähes koko maassa.Maan länsiosassa pilvisyys vaihtelee, pohjoisessa on enimmäkseen selkeää.Idässä pilvisyys on runsasta ja voi paikoin tulla lumikuuroja.Päivälämpötila on etelärannikolla nollan vaiheilla, muuten maan etelä- ja keskiosassa on heikkoa pakkasta.Huomenna illalla Pohjois-Karjalassa tulee vielä joitain lumikuuroja.Muualla maassa on laajalti selkeää.Pohjoisessa pakkanen kiristyy, ja sitä on paikoin parikymmentä astetta.tuo Lounais-Eurooppaan ja Brittein saarille poutaista säätä.Aurinkoisinta on Espanjassa ja Portugalissa.Keski-Euroopassa vallitsee kylmä luoteinen ilmavirtaus.Keski-Euroopassa ja osassa Itä-Euroopassa saadaan lumisateita.Välimeren länsiosassa on poutaa.Italian eteläosassa ja Turkin länsiosassa tulee sadekuuroja.