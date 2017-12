Kotimaa

Kyky toimia erimielisten kanssa on taannut Suomelle sadan vuoden yhtenäisyyden – ilman maltillista keskustelua

Suomi

Suomella

Kaveria ei ole jätetty eikä vastustajaa pakotettu nurkkaan.

Suomalaisuuden

Nopeiden

on ollut jo vuosisadan ajan itsenäinen. Nuo vuodet eivät ole olleet helppoja. Itsenäisyysjulistusta seurasi repivä sisällissota, ja pian nuori valtio joutui taistelemaan ylivoimaista vihollista vastaan. Eivätkä rauhan ajatkaan ole olleet helppoja. Kommunistit painettiin maan alle vuosikymmeniksi, ja 1930-luvulla äärioikeisto uhkasi yhteiskuntarauhaa. Toinen maailmansota jätti jälkeensä raadellun maan, joka oman jälleenrakennuksensa ohella joutui maksamaan sotakorvauksia suurvallalle, joka oli sen raunioittanut.Sodan jälkeen käytiin henkien taisto oikeiston ja vasemmiston välillä. Radikaaliajan kuohut 1960- ja 1970-luvuilla järkyttivät – välillä terveellisestikin – yhteiskuntaa, ja 1990-luvulta alkaen markkinaliberalismi on ottanut tehtäväkseen purkaa suuren osan siitä, mitä vuosikymmenien aikana on rakennettu.Pakolaisten ja maahanmuuttajien määrän kasvu on jakanut mielipiteitä ja luonut uuden äärioikeiston ja sille kiivaan vastapuolen, joka on valmis leimaamaan rasisteiksi kaikki, jotka eivät ole täysin samaa mieltä sen kanssa.on silti takanaan sadan vuoden yhtenäisyys. Ei ongelmaton, mutta hätätilanteessa toimiva. Itsenäisyyden perimmäisenä takeena on ollut vaikeuksien edessä kuitenkin lopulta yhtenäinen kansa, joka on ymmärtänyt, että poliittisen jakolinjan toisellakin puolella olevat ihmiset pitää saada mukaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.Samaa yhtenäisyyttä tarvitaan jatkossakin. Yhtenäisyys ei tarkoita samanmielisyyttä, vaan kykyä toimia erimielistenkin kanssa. Eikä se tarkoita rikosten hyväksymistä: rikokset on tuomittava. Mutta se tarkoittaa, ettei kaikkia rajalinjan toisella puolella olevia pidä leimata vain äänekkäimpien takia. Kaikki oikeiston äänestäjät eivät halua murskata hyvinvointiyhteiskuntaa, kaikki vasemmistolaiset eivät haikaile Neuvostoliittoon eivätkä kaikki perussuomalaiset halua rasistisia viharikoksia.voimana on ollut myöntää erimielisyydet ja silti työskennellä saman yhteiskunnan puolesta. Usein tempoillen ja eri suuntiin vetäen mutta silti yhdessä. Kaveria ei ole jätetty eikä vastustajaa pakotettu nurkkaan.Suomen toisen vuosisadan suurimpana uhkana tuntuu nyt olevan jakautuminen ja haluttomuus toimia vastapuoltakin ajatellen. Syvälle meneviä muutoksia ei pidä tehdä hetkellisen enemmistön avulla kuin hengenhädässä, perustuslaista piittaamatta ja oppositiota kuulematta, ennen kuin kansa seuraavan kerran pääsee sanomaan mielipiteensä eduskuntavaaleissa.Rikoksiin syyllistyneet yksilöt ja ryhmät ovat itse hylänneet parlamentaarisen toimintatavan, mutta todellisten ääriryhmien ulossulkeminen ei saa johtaa myös niiden boikotointiin, joilla on ehkä joitain samankaltaisia ajatuksia mutta jotka toimivat täysin lain puitteissa.muutosten ja leimaavien termien sijasta Suomi tarvitsee nyt malttia ja avointa keskustelua. Somekuplien maailmassa oleellista on, että tuota keskustelua ei käydä vain samanmielisten kanssa, toisia selän takana haukkuen, vaan keskustelua on käytävä nimenomaan toisella tavalla ajattelevien kanssa. Eikä se tarkoita heidän ajatustensa hyväksymistä vaan vain yritystä ymmärtää, miksi he ajattelevat niin kuin ajattelevat ja miten oman viestinsä saisi ymmärretyksi.Maltillinen keskustelu on yhteiskuntaa ylläpitävä voima, joka estää poliittisen kentän reunoja etääntymästä toisistaan ja pitää suuren osan kansasta saman parlamentaarisen prosessin puitteissa.Ilman keskustelua yhtenäisyys katoaa.