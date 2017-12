Kotimaa

Ensisynnyttäjien keski-ikä nousi 29,1 vuoteen – Suomi kiri muut Pohjoismaat kiinni

Suomalaisten

Lapsia

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Myös isäksi

ensisynnyttäjien keski-ikä on noussut samoihin lukemiin kuin muissa Pohjoismaissa. Tilastokeskuksen maanantaina julkaisemien tietojen mukaan vuonna 2016 suomalaisnainen synnytti ensimmäisen lapsensa keskimäärin 29,1-vuotiaana.Myös Tanskassa ja Ruotsissa äidiksi tultiin keskimäärin 29,1-vuotiaana ja Norjassa 29-vuotiaana. Islannissa ensimmäinen lapsi synnytettiin selvästi nuorempana, eli 27,7 vuoden iässä.Ensisynnyttäjien ikä on noussut Suomessa nopeasti, sillä äidiksi tultiin viime vuonna keskimäärin 0,4 vuotta vanhempina kuin vuonna 2014.hankitaan koko ajan myöhemmin. Yhä useampi saa ensimmäisen lapsensa vasta 35–39-vuotiaana. Eniten lapsia ylipäänsä saadaan 30–34-vuotiaana.Syntyvyys on kuitenkin laskenut jo vuosia kaikissa muissa ikäryhmissä paitsi 40–44-vuotiailla. Vuonna 1990 tästä ikäryhmästä ensimmäisen lapsensa synnytti kuusi naista tuhatta kohden. Viime vuonna luku oli jo 14.Koko maan syntyvyydestä yhä suuremmasta osasta vastaavat ulkomaalaistaustaiset naiset. Viime vuonna heidän osuutensa oli 13 prosenttia.tullaan Pohjoismaissa Islantia lukuun ottamatta samoihin aikoihin. Suomessa isäksi tullaan ensimmäistä kertaa keskimäärin 31,2-vuotiaana, Ruotsissa ja Norjassa 31,5-vuotiaana ja Islannissa 30,3-vuotiaana.Kaikkien synnyttäjien keski-ikä oli viime vuonna Suomessa 30,8 vuotta ja isien 33,3 vuotta.Vuosikymmenien varrella muuttumattomana pysynyt asia on äidin ja isän ikäero. Isät on edelleen keskimäärin hieman yli kaksi vuotta äitejä vanhempia.Suuri muutos on tapahtunut avioliiton ulkopuolella syntyneiden esikoisten määrässä. Vuonna 1990 avioliiton ulkopuolella syntyi 38 prosenttia esikoisista, mutta viime vuonna luku oli jo 58 prosenttia. Suurin osa näistä lapsista syntyi avoliittoon.