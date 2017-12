Kotimaa

Itsenäisyyspäivä on pääkaupunkiseudulla poutainen

Nyt toistetaan : Itsenäisyyspäivä on pääkaupunkiseudulla poutainen

Maan eteläosaan virtaa luoteesta kuivaa ilmaa. Lännessä on laajalti melko selkeää.



Idässä pilvisyys on runsaampaa ja Etelä-Karjalassa tulee lumikuuroja. Iltapäivällä alueella poutaantuu.



Lapin selkeillä alueilla pakkanen on kireää.



Torstaina Suomea lähestyy lounaasta sadealue. Se nostaa loppuviikon lämpötiloja. Pakkanen heikkenee myös pohjoisessa.