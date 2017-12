Neljä nuorta kertoo, minkälainen paikka Suomi on elää – ”Suomen hyvistä puolista saa ja pitää olla ylpeä, mutta ne eivät riitä”, sanoo opiskelija Victoria Odum

Kotimaa

Opiskelija, kirjoittaja Victoria Odum: ”Suomen hyvistä puolista saa ja pitää olla ylpeä, mutta ne eivät riitä”

Muusikko Vesta Burman: ”Haluan maksaa jatkossakin veroni Suomeen, jotta tämä systeemi rullaa”

Tennislupaus Emil Ruusuvuori: ”Uskoisin, että seuraavan kymmenen vuoden aikana minun urani muuttuu enemmän kuin Suomi”

Lukiolainen Helena Petäjäkangas: ”Haluaisin elää sellaisessa maassa, jossa nuoret huomattaisiin eikä kenenkään tarvitsisi hävetä mielenterveysongelmiaan”

on tausta, josta ei pitänyt olla tilastollisesti toden­näköistä valmistua huippuarvosanoin lukiosta ja päätyä yliopistoon.Olen perheeni ainoa ylioppilas. Äitini on neljän lapsen yksinhuoltaja. Lapsuudenperheeni oli vähävarainen ja asuimme Vantaan lähiöissä.Voin nimetä yhden asian, joka on muuttanut kaiken: Päädyin sattumalta Kulosaaren yhteiskouluun, jossa muut olivat korkeakoulutetuista ja hyvätuloisista perheistä. Siellä tajusin, että yliopisto on paikka, jonne myös minun kaltaiseni ihminen voi mennä. Se ei ollut tullut mieleeni aiemmin.Perusasiat Suomessa ovat sairaan hyvin. En olisi tässä, jos Suomen koulutusjärjestelmä ei olisi ilmainen ja avoin.Ylpeyden arvoinen on myös kirjasto. Opin lukemaan neljävuotiaana, sain kirjastokortin kuusivuotiaana ja sen jälkeen käytännössä elin kirjastossa.Nyt opiskelen Helsingin yli­opistossa englanninkielistä kirjallisuutta ja viestintää.Suomen hyvistä puolista saa ja pitää olla ylpeä, mutta ne eivät riitä. Paljon työtä pitää tehdä sen eteen, että voitaisiin auttaa sellaisia nuoria, joiden lähtökohdat ovat jo valmiiksi huonommat.Vaikka Suomessa on ilmainen koulutus, ymmärtävätkö kaikki sen mahdollisuuden? Jos lähipiirissä ei ole koulutusta tai kulttuurista pääomaa, moni ajattelee, että kaikki se kuuluu joillekin muille, ei minulle. Vieläkin, kun menen yliopistolle, havahdun monesti: ’Oho, mä oon täällä, saan olla täällä ilmaiseksi.’pelottaa näköalattomuus – se, että monilla nuorilla on kykyjä, mutta ne jäävät käyttämättä.Tässä on kyse myös demokratiasta. Ne ihmiset, jotka pääsevät vaikuttaja-asemiin, muokkaavat sitä, millainen Suomi meillä on. Jos he kaikki ovat Kulosaaren kasvatteja, eihän se ole reilua. Meidän pitää saada niihin asemiin ihmisiä mahdollisimman monenlaisista taustoista, että meillä on mitään saumaa demokratiaan.Tämä on minun sydänhuoleni.Se taas, mikä herättää toiveikkuutta, on että erilaiset vähemmistöt ovat saaneet Suomessa äänensä kuuluviin. He ovat saaneet tilaa yhteiskunnassa ja enemmän oikeuksia.Epäkohdat huomataan, ja niille myös tehdään jotakin, vaikkakin hitaasti. Esimerkki tästä on vaikkapa tasa-arvoinen avioliittolaki. Itselleni konkreettinen osoitus muutoksesta on myös rodullistettujen suomalaisten yhteisöllisyys. Esimerkiksi Facebookissa on laajoja ryhmiä, jotka kokoavat yhteen rodullistettuja suomalaisia. Siellä voi saada vertaistukea ja saada aikaan näkyviäkin asioita yhdessä.Nykyään Suomessa voi sanoa näkyvästi ja kuuluvasti, että ’hei mä oon täällä, mä oon suomalainen’, vaikka olisi ruskea tai vaikkapa muunsukupuolinen.”Sydneyssä ja huomasin sen eron, että valtava osa meidän elämästä tapahtuu pimeässä. Siellä baarit menivät aikaisin kiinni, ja jos ihmiset juhlivat, niin he tekivät sen ulkona valossa ja auringossa.Meille taas on tärkeää, että me päästään illalla jonnekin lämpimiin sisätiloihin, joissa on valoja ja sosiaalisia tilanteita.Suomen kieli on se, joka yhdistää suomalaisia. Muuten haluan ajatella, että me ollaan kaikki eurooppalaisia ja maahanmuuttajia, maahanmuuttajien jälkeläisiä tai jopa tulevia maahanmuuttajia.Vanhempieni lapsuudessa on voinut vielä nähdä uimahallissa vanhoja sodassa olleita miehiä, joilta puuttuu käsi. Meille se on vain elokuva ja kirja, joka pitää lukea koulussa.On ihanaa, että jos ihmiset ovat oikeasti hukassa, niin he saavat jeesiä. Meillä on sosiaaliturva, joka on auttanut minua. Halusin luovalle alalle, ja siinä uran luominen vie aikaa.Kerroin työkkärin tädille että olen muusikko. Hän kirjasi, että haen oman alani töitä, ja hänen piti luottaa siihen, että teen kaikkeni sen tavoitteen saavuttamiseksi. Minun piti ilmoittaa tiettyyn päivämäärään mennessä, haenko vielä töitä. Sitä edeltävänä päivänä allekirjoitin levytyssopimuksen.Oli upeaa soittaa hänelle ja kertoa, että meidän ei enää tarvitse hoitaa tätä asiaa, ja että kumpikin luotettiin toisiimme.Olin ollut kahvilatyöntekijä 15-vuotiaasta lähtien, ja olen maksanut veroni. Haluan maksaa jatkossakin veroni Suomeen, jotta tämä systeemi rullaa., että tulevaisuudessa ei olisi esimerkiksi ruokahävikkiä. Jos jotain jää yli, se pitää jakaa niille, joilla ei ole varaa perustarpeisiin. Haluan myös, että me pidetään huolta meidän luonnosta. Luonnon kanssa ei leikitä.Ihmiset epäilevät uutta teknologiaa ja pelkäävät, että jäävätkö he työttömäksi, mutta ei, he saavat uuden duunin. Me keksitään uusia tapoja elää ja olla.”olen huomannut, että siellä ollaan avoimempia kuin Suomessa, kun me emme hirveästi tunteita näytä eikä niitä kovasti jaella.Ensi vuonna, kun alan pelata ammattilaisturnauksia, olen noin 30 viikkoa vuodesta ulkomailla, mutta on aina kiva palata Suomeen. On se hyvä, että on tällainen kotimaa. En voisi paljon parempaa pyytää.Suomi on turvallinen ja kiva paikka asua, vaikka ilmasto ei olekaan ihan minun suosikkini. Ääriliikkeitäkin on ollut enemmän muualla kuin Suomessa. Toivottavasti ne eivät täällä ainakaan lisäänny, ja toivottavasti tässä tapauksessa asiat menevät parempaan suuntaan.Työttömyys ei ole ikinä kiva juttu, mutta en ole siihen niin hyvin perehtynyt, että pystyisin antamaan syvempiä lausuntoja.Mielestäni on siistiä edustaa pikkumaata tällaisessa lajissa, kun meitä ei hirveän monta ole. Yksilölajissa en ajattele, mistä maasta verkon toisella puolella oleva vastustaja tulee, mutta on hienoa, kun näen Suomen lipun kaaviossa. Olen saanut hyvät mahdollisuudet harjoitella täällä.Kun on tullut menestystä ja olen saanut olla näkyvillä, on se auttanut sponsorien saannissa. Minulla on nyt hyvä tilanne urheilla Suomessa, mutta me­nestystä se vaatii näin pienessä la­jissa. Sen olen huomannut, että ilmapiiri on tosi positiivinen, ja olen itsekin saanut kannustusta.Olen Pohjois-Haagan lukiossa, mutta tällä hetkellä koulun ja tenniksen yhdistäminen on vähän haastavaa.Uskoisin, että seuraavan kymmenen vuoden aikana minun urani muuttuu enemmän kuin Suomi. Toivottavasti menen saman verran ellen enemmänkin maailmalla keltaista palloa jahdaten. Tenniksen kannalta toivon, että olisin silloin parhaimmillani, ja Suomi samanlaisena kuin nyt. Sinne on pitkä matka, mutta mielestäni tähtäin voikin olla niin pitkällä.”, millaista on, kun aamuisin ei jaksa lähteä minnekään ja kaiken tekeminen tuntuu hankalalta. Voin kuvitella, kuinka vaikeaa voi olla, kun kaikkea varjostaa vielä kiusaaminen.Itse haluaisin kirjoittamalla vaikuttaa ihmisiin. Siksi tein masennusta käsittelevän tekstin nuorten kirjoituskilpailuun. Tulin kolmanneksi.Toivoisin eniten aikuisilta ymmärtäväisyyttä. Haluaisin elää sellaisessa maassa, jossa nuoret huomattaisiin eikä kenenkään tarvitsisi hävetä mielenterveysongelmiaan. Toivoisin, että apua olisi helppo hakea.tulevaisuus mietityttää. Meitä odottaa yhteiskunta, jossa on tapahtumassa paljon kaikkea uutta. Voisi sanoa, että uusi Suomi. Luulen, että eniten minun ikäisiäni huolettaa työllistyminen: voi olla tiukassa saada töitä ja päästä sellaiselle alalle, joka myös oikeasti kiinnostaa.Tänään juttelin kavereiden kanssa pääsykoeuudistuksesta. Jos yliopiston pääsykokeista luovutaan, pitää tietää paljon aiemmin, mitä tulevaisuudelta ha­luaa. Siinä on ristiriita – lukioonhan mennään yleensä sen takia, ettei vielä tiedetä.Päättäjille haluaisin sanoa, että tehkää uudistuksia niin, että niistä tulisi kaikille tasapuolisia. Nuorilla on muutenkin niin raskasta. Sitä haluaisi aikaa miettiä.Tänne Ouluunkin tullaan jo yläkoulun jälkeen pieniltä paikkakunnilta. Kaikkialla ei ole samoja mahdollisuuksia. Väki vähenee, ja lopulta maaseudulla kunnatkin vähenevät, kun ei riitä asukkaita.Itse en tiedä vielä satavarmasti, mitä teen lukion jälkeen. Voi olla, että joudun muuttamaan toiselle paikkakunnalle, jos täältä ei löydy sitä, mitä haluan.Ajattelen kuitenkin, että me elämme nyt Suomessa, jossa ­kaikilla on hirveästi mahdollisuuksia. Täällä on vielä paljon ­tasa-arvoisempaa kuin monessa maassa. Melkein mitä vaan voi tehdä.Mitä Suomeen tarvittaisiin lisää? Empaattisuutta erilaisia ihmisiä kohtaan.”