Uuden Tuntemattoman sotilaan ohjannut Aku Louhimies: Suomen vahvuus on monimuotoisuus – rintamalla rikkaat ja köyhät, muslimit ja juutalaiset taistelivat yhdessä ”Tämä on yhdessä tehtyä, ja on ollut kunnia-asia tehdä se”, Louhimies kertoo valtavan kansansuosion saaneesta elokuvasta.