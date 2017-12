Melkein puoli miljoonaa suomalaista jäi ilman Suomi 100 -tekstiviestiä Telian käsittelyvirheen vuoksi – ”Valitettavasti, olen tosi pahoillani”

Kotimaa

Melkein puoli miljoonaa suomalaista jäi ilman Suomi 100 -tekstiviestiä Telian käsittelyvirheen vuoksi – ”Valit

Juuri nyt

Iso joukko

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Operaattorit

Näköjään jotkut saa tekstiviestin, jotkut ei, ja jotkut saa monta. Mites tää nyt meni operaattorit/valtio/kuka nyt tämän masinoikaan? Joka tapauksessa hyvää synttäriä Suomi! Kohta alkaa #kättelythttps://twitter.com/hashtag/k%C3%A4ttelyt?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #Suomi100https://twitter.com/hashtag/Suomi100?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #tekstiviestihttps://twitter.com/hashtag/tekstiviesti?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Jussi Lehtonen (@jussi_lehtonen) 6. joulukuuta 2017 https://twitter.com/jussi_lehtonen/status/938447447176765442?ref_src=twsrc%5Etfw

Tekstiviestin

Sinänsä

Tekstiviestitempauksen