Suuri meripelastus­operaatio Suomenlahdella: Luotsivene kaatui, kaksi henkilöä kadoksissa – HS seuraa tilannet

on kaatunut perjantaina iltapäivällä Suomenlahdella Porvoon majakan eteläpuolella, kertoi Rajavartiolaitos tiedotteessaan varhain perjantai-iltana. Onnettomuuspaikalla on meneillään suuri pelastusoperaatio.Onnettomuuteen joutunut alus on löydetty, mutta Rajavartiolaitos kertoi iltaseitsemän jälkeen, että kaksi turmassa kadonnutta henkilöä on yhä kateissa.Ilmoitus tapahtuneesta saatiin kello 17. Kaatumisen syytä ei vielä tiedetä. Sää onnettomuuspaikalla on tiedotteen mukaan hyvin haastava ja merenkäynti voimakasta.hälytetty muun muassa merivartioston veneyksiköt Suomenlinnasta ja Porvoosta, meripelastushelikopterit Helsingistä ja Turusta, sukeltajia Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta sekä vartiolaiva Turva. Paikalla on myös kauppa-alus, joka avustaa pelastustehtävässä.Vartiolaiva Turva on aloittanut operaation onnettomuusaluksen kääntämiseksi. Lisäksi Rajavartiolaitoksen partioveneet ja helikopterit suorittavat pintaetsintää, laitos tiedotti iltaseitsemän jälkeen.Helsingin pelastuslaitos kertoo Twitterissä, että paikalle on hälytetty myös Helsingin MIRG-meripelastusryhmä. Kyseessä on pelastustoimen erikoiskoulutettu meripelastusryhmä, jonka vahvuus on tehtävissä vähintään viisi pelastajaa.HS seuraa tilannetta.