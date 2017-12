Kotimaa

Poliisi selvittää, miten nuori mies sai vakavan aivovamman torstai-iltana Turussa

tutkii Turussa epäselvää tapahtumaa, jossa vuonna 1994 syntynyt mies sai erittäin vakavia vammoja kasvoihin sekä vakavan aivovamman.Tapahtuman jälkeen miehen vaatteet olivat likaiset, märät ja veriset. Hän on ollut tokkurainen tai sekava ja mahdollisesti oksentanut.Poliisilla ei ole tietoa, joutuiko mies rikoksen uhriksi vai tapaturmaan, ja toivoo siksi yleisöltä vihjeitä.sattui torstaina 7.12. kello 15.45–19.45 Turun keskustassa, mahdollisesti Puutarhakadun, Humalistonkadun ja Käsityöläiskadun välisellä alueella. Uhri on mahdollisesti käynyt apteekissa noin kello 14.20.Uhri on 176 cm pitkä mies, jolla on tummat, lyhyet hiukset. Hänellä oli torstaina päällään siniset farkut, musta puolipitkä hupullinen takki karvakauluksella sekä mahdollisesti valkoiset kengät.Tapauksesta jotain tietäviä pyydetään ottamaan yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen vihje.turku.lounais-suomi@poliisi.fi