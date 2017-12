Kotimaa

Lääkäriksi opiskelu on monille stressiä ja kovaa kilpailua – Paineista ei silti vieläkään puhuta avoimesti

”Kaksi

Lääkäriksi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Opiskelijoiden

Tiedekunnan

Yllättävää

Lääkäriliiton

Opiskelun

Lääkärin

Opiskelijat