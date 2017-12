Poliisit osaavat väitöksen mukaan ruotsia huonommin kuin pitäisi – kaksikielisille poliisilaitoksille töihin menevien kielitaitoa ei tarkisteta kuten pitäisi

Kotimaa

Poliisit osaavat väitöksen mukaan ruotsia huonommin kuin pitäisi – kaksikielisille poliisilaitoksille töihin m

Poliisien

Suomen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Yllätys

”Aika moni sanoi, ettei oma kielitaito riitä työhön ruotsiksi ja suomeksi”

Yksittäisten